Во Владивостке - дождь, по краю - ливни
Сегодня, 18 августа, во Владивостоке небольшой, временами умеренный дождь (90%). Утром местами туман. Ветер юго-восточный 9...14 м/c (умеренный), во второй половине дня 12...17 м/с (сильный). Температура воздуха 18...20 °С, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Примгидромет.
В Приморье небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах ливни (100%). Местами гроза. Ветер южный 6...11 м/c (умеренный). Температура воздуха 21...26 °С, на побережье 15...20 °C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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