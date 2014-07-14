Во Владивостке - дождь, по краю - ливни

Сегодня, 18 августа, во Владивостоке небольшой, временами умеренный дождь (90%). Утром местами туман. Ветер юго-восточный 9...14 м/c (умеренный), во второй половине дня 12...17 м/с (сильный). Температура воздуха 18...20 °С, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Примгидромет.

В Приморье небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах ливни (100%). Местами гроза. Ветер южный 6...11 м/c (умеренный). Температура воздуха 21...26 °С, на побережье 15...20 °C.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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