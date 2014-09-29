Автомобилисты попали в дорожную западню
В эти минуты. Огромная пробка в сторону города на трассе Владивосток - Уссурийск, не доезжая Сиреневки. Причина: дорожных работы - идёт прокладка разделительных лееров около поворота на Тавричанку
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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