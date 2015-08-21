Прокуратурой открыла горячую линию по защите прав приморцев, пострадавших от обильных осадков
Из-за прошедших ливневых дождей в регионе сложная паводковая ситуация сложилась в нескольких населенных пунктах, где размыты дороги, подтоплены дома, приусадебные участки и др. Режим ЧС в связи с этим введен в Уссурийском, Дальнереченском, Лесозаводском городских округах, Лазовском, Пожарском, Октябрьском и Хасанском районах.
В целях защиты прав граждан, пострадавших в результате выпадения обильных осадков, прокуратура Приморья взяла на контроль исполнение требований законодательства о чрезвычайных ситуациях в период ликвидации последствий паводка.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, для получения оперативной информации о складывающейся обстановке в населенных пунктах, подвергшихся подтоплению, в соответствующих территориальных прокуратурах действует «горячая линия» по вопросам, связанным с эффективной защитой прав граждан:
- в Уссурийской городской прокуратуре 8 (4234) 32-10-78
- в Дальнереченской межрайонной прокуратуре 8 (42356) 33-1-19
- в Лесозаводской межрайонной прокуратуре 8 (42355) 23-9-37
- в прокуратуре Октябрьского района 8 (42344) 5-70-33
- в прокуратуре Лазовского района 8 (42377) 20-6-46
- в прокуратуре Пожарского района 8 (42357) 33-3-88
- в прокуратуре Хасанского района 8 (42331) 47-2-76
Кроме этого, на территориях, пострадавших от проливных дождей, районным прокурорам поручено осуществлять выезды в пункты временного размещения пострадавших (далее – ПВР), проводить там личные приемы граждан, проверять соответствие санитарным требованиям условий жизнедеятельности эвакуированных граждан, размещение их в ПВР, организация питания и др.
Такие выезды, к примеру, уже осуществлены прокурорами Октябрьского района и Уссурийским городским прокурором.
Результаты надзорных мероприятий в указанной сфере контролируются прокуратурой края, работа по оказанию помощи пострадавшим гражданам и принятии незамедлительных мер, направленных на восстановление их прав, продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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