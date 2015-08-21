Прокуратурой открыла горячую линию по защите прав приморцев, пострадавших от обильных осадков

Из-за прошедших ливневых дождей в регионе сложная паводковая ситуация сложилась в нескольких населенных пунктах, где размыты дороги, подтоплены дома, приусадебные участки и др. Режим ЧС в связи с этим введен в Уссурийском, Дальнереченском, Лесозаводском городских округах, Лазовском, Пожарском, Октябрьском и Хасанском районах.

В целях защиты прав граждан, пострадавших в результате выпадения обильных осадков, прокуратура Приморья взяла на контроль исполнение требований законодательства о чрезвычайных ситуациях в период ликвидации последствий паводка.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, для получения оперативной информации о складывающейся обстановке в населенных пунктах, подвергшихся подтоплению, в соответствующих территориальных прокуратурах действует «горячая линия» по вопросам, связанным с эффективной защитой прав граждан:

- в Уссурийской городской прокуратуре 8 (4234) 32-10-78

- в Дальнереченской межрайонной прокуратуре 8 (42356) 33-1-19

- в Лесозаводской межрайонной прокуратуре 8 (42355) 23-9-37

- в прокуратуре Октябрьского района 8 (42344) 5-70-33

- в прокуратуре Лазовского района 8 (42377) 20-6-46

- в прокуратуре Пожарского района 8 (42357) 33-3-88

- в прокуратуре Хасанского района 8 (42331) 47-2-76

Кроме этого, на территориях, пострадавших от проливных дождей, районным прокурорам поручено осуществлять выезды в пункты временного размещения пострадавших (далее – ПВР), проводить там личные приемы граждан, проверять соответствие санитарным требованиям условий жизнедеятельности эвакуированных граждан, размещение их в ПВР, организация питания и др.

Такие выезды, к примеру, уже осуществлены прокурорами Октябрьского района и Уссурийским городским прокурором.

Результаты надзорных мероприятий в указанной сфере контролируются прокуратурой края, работа по оказанию помощи пострадавшим гражданам и принятии незамедлительных мер, направленных на восстановление их прав, продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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