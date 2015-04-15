Актеров массовки будут набирать в «Ночь кино» в Приморье

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Приморье 24 августа. Гости мероприятия смогут бесплатно посмотреть российские фильмы 2019 года, набравшие большинство голосов в народном голосовании, а также записаться в базу актеров массовых сцен.

По данным департамента культуры, акция пройдет в Приморье уже в четвертый раз. В этом году в крае будут работать киноплощадки во Владивостоке, Находке, Кавалерово, Дальнегорске, Дальнереченске, Артеме, Лесозаводске, Арсеньеве, Черниговке, Борисовке и Новопокровке.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, зрители смогут бесплатно посмотреть российские фильмы, набравшие большинство голосов в народном голосовании: «Домовой» режиссера Евгения Бедарева, «Полицейский с Рублевки, Новогодний беспредел» (режиссер Илья Куликов), «Балканский рубеж» (режиссер Андрей Волгин).

Со списком площадок и расписанием показов можно ознакомиться на сайте Кинокомиссии Приморского края.

Организаторами акции выступают Фонд кино и Министерство культуры Российской федерации. В дальневосточной столице показы организует Кинокомиссия Приморского края при поддержке администраций края и города.

В дальневосточной столице показы фильмов пройдут в амфитеатре на Спортивной набережной. Вход свободный, начало показов – в 20.30. Здесь же с 18.00 будет работать Киношатер, где все желающие смогут записаться в базу актеров массовых сцен.

Отметим, в ближайшее время в Приморье состоится еще одно яркое событие в области кино – XVII Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». В этом году мероприятие пройдет с 13 по 19 сентября. В нем примут участие представители 50 стран. Комиссией уже отсмотрено 1500 фильмов, из которых выбраны самые интересные и качественные работы. Президентом Pacific Meridian станет известный актер Константин Хабенский, а председателем жюри – режиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]