Во Владивостоке на проезжающий грузовик упало дерево (фото)

Во Владивостоке в районе дома № 43 на Фадеева дерево упало на дорогу, придавив проезжающий грузовик. Из-за этого на участке собралась пробка, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на городской портал vl.ru.

Дерево упало на кузов проезжающего по улице грузовика. Автомобиль остался на месте с включенным аварийным сигналом. Сейчас по Фадеева в сторону Спортивной образуется пробка – объезжать грузовик водителям приходится по встречной полосе.

В администрации города отметили, что информация передана сотрудникам СГТ, которые должны приехать на место и убрать дерево.

Отметим, по подсчетам муниципального предприятия, после разгула стихии, вызванного тайфуном «Кроса», во Владивостоке убрали 14 упавших деревьев.