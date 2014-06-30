Во Владивостоке на проезжающий грузовик упало дерево (фото)
Во Владивостоке в районе дома № 43 на Фадеева дерево упало на дорогу, придавив проезжающий грузовик. Из-за этого на участке собралась пробка, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на городской портал vl.ru.
Дерево упало на кузов проезжающего по улице грузовика. Автомобиль остался на месте с включенным аварийным сигналом. Сейчас по Фадеева в сторону Спортивной образуется пробка – объезжать грузовик водителям приходится по встречной полосе.
В администрации города отметили, что информация передана сотрудникам СГТ, которые должны приехать на место и убрать дерево.
Отметим, по подсчетам муниципального предприятия, после разгула стихии, вызванного тайфуном «Кроса», во Владивостоке убрали 14 упавших деревьев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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