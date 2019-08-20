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Необычная свадебная процессия поразила жителей Владивостока

Фото: irecommend_vdk

В социальных сетях набирает популярность видео «байкерской свадьбы». Его герои проехались по улицам дальневосточной столицы на своих стальных конях. При этом молодожены по традиции украсили свои мотоциклы цветами и привязали к ним связки пустых банок, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на @irecommend_vdk.

Несмотря на непогоду, эта семейная пара предпочла лимузинам и авто более привычные средства передвижения.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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