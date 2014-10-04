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В Приморье разыскивается подозреваемый в соврешении особо тяжкого преступления

В Приморье разыскивается подозреваемый в соврешении особо тяжкого преступления

Фото: vdk_news24

Владивостокским линейным управлением МВД России на транспорте разыскивается Глухих Игорь Дмитриевич 25.12.1994 г.р., по обвинению в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vdk_news24.

Лиц, обладающих информацией о месте нахождения разыскиваемого, просьба сообщить по телефону 8(423)2350558 или 8(914)7979093.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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