В Приморье разыскивается подозреваемый в соврешении особо тяжкого преступления
Владивостокским линейным управлением МВД России на транспорте разыскивается Глухих Игорь Дмитриевич 25.12.1994 г.р., по обвинению в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vdk_news24.
Лиц, обладающих информацией о месте нахождения разыскиваемого, просьба сообщить по телефону 8(423)2350558 или 8(914)7979093.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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