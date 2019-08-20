"Закон и порядок": Прокуратура Приморья помогает отстаивать права предпринимателей в сфере госзакупок
Автор программы - Максим Каленник.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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