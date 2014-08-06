Уссурийская станция замера радиации осталась единственной в России
Уссурийская станция мониторинга уровня радиации - единственная в стране без проблем со связью, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Лента.ру.
Западные СМИ обеспокоены тем, что после взрыва на полигоне в Архангельской области перестали функционировать аж четыре российские мониторинговые станции. 10 августа из-за сбоев связи прекратили передачу данных станции в подмосковной Дубне и Кирове. 13 августа к ним присоединились станции на Чукотке и Алтае.
Как пишет The Wall Street Journal, исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо сообщил, что эксперты обращаются к российским коллегам с требованием в кратчайшие сроки возобновить работу станций.
По словам Зербо, ЧП произошло из-за взрыва на военном полигоне в Архангельской области 8 августа, жертвами которого стали пять сотрудников Росатома, — сообщает news.ru.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу» отметил, что «передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга для любой страны является сугубо добровольным делом».
По данным ИА «Лента.ру», на данный момент Уссурийская станция мониторинга уровня радиации - единственная работающая в России.
В последний раз внимание к приморской станции было приковано в 2011 году в связи со взрывом на японской АЭС Фукусима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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