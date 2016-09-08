Пауки атаковали велосипедиста в Уссурийске

Жители Уссурийска рассказали о «взбунтовавшейся» природе, которая не на шутку напугала горожан, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт PRIMPRESS. Многочисленные пауки в буквальном смысле не дают прохода горожанам.

«Ребята, что творится, вот такое полчище пауков. На велике ехал, весь в них вляпался. По лицу ползали, по ногам, везде. Благо я их не боюсь», - рассказал один из местных жителей.

На кадрах видно, что насекомые оккупировали дорогу в районе Сахпоселка. Пауки плетут паутины, которые «разлетаются» по разным районам Уссурийска.

«Как в фильме ужасов», - прокомментировал видео местный блогер Марк Чернослив.

Другой горожанин рассказал, что увидел «паучьи ловушки» в районе Владивостокского шоссе. Сначала мужчина подумал, что кто-то намотал на ветки рыболовные сети. Однако оказалось, что это паутина.

В соцсетях уже начали обсуждать увиденное. Кто-то шутит, а кто-то всерьез заявляет, что планирует уехать из города, пока «атака» насекомых не прекратится.

«Да, я пока этот леер проехал они на мне везде были. Чуть велик не отобрали. Кое-как всех стряхнул».

«Кто-то опять открыл тайную комнату».

«Бедные звери и насекомые, вода выгнала, а люди давят. Нет у человека единения с природой».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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