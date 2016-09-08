Пауки атаковали велосипедиста в Уссурийске
Жители Уссурийска рассказали о «взбунтовавшейся» природе, которая не на шутку напугала горожан, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на сайт PRIMPRESS. Многочисленные пауки в буквальном смысле не дают прохода горожанам.
«Ребята, что творится, вот такое полчище пауков. На велике ехал, весь в них вляпался. По лицу ползали, по ногам, везде. Благо я их не боюсь», - рассказал один из местных жителей.
На кадрах видно, что насекомые оккупировали дорогу в районе Сахпоселка. Пауки плетут паутины, которые «разлетаются» по разным районам Уссурийска.
«Как в фильме ужасов», - прокомментировал видео местный блогер Марк Чернослив.
Другой горожанин рассказал, что увидел «паучьи ловушки» в районе Владивостокского шоссе. Сначала мужчина подумал, что кто-то намотал на ветки рыболовные сети. Однако оказалось, что это паутина.
В соцсетях уже начали обсуждать увиденное. Кто-то шутит, а кто-то всерьез заявляет, что планирует уехать из города, пока «атака» насекомых не прекратится.
«Да, я пока этот леер проехал они на мне везде были. Чуть велик не отобрали. Кое-как всех стряхнул».
«Кто-то опять открыл тайную комнату».
«Бедные звери и насекомые, вода выгнала, а люди давят. Нет у человека единения с природой».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
21.02.2019 В Уссурийске замечен автомобиль, передвигающийся задним ходом
-
08.09.2016 В Уссурийске кондукторша жестоко оскорбила пассажирку автобуса
-
22.04.2017 В Приморье спасли медвежонка, потерявшего маму
-
07.02.2017 Житель Уссурийска во время продажи машины стал жертвой автоугонщиков
-
06.03.2019 Девушка написала заявление в полицию на популярного блогера
-
05.04.2018 Известный блогер раскритиковал Уссурийск
Добавить комментарий