Осенним холодом повеет в Приморье в ближайшие выходные дни

В конце рабочей недели, 23 августа, на Приморский край произойдет вторжение холодного воздуха с Охотского моря. Осадки начнут прекращаться на большей части края, кроме восточной.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Маглипогода", в выходные дни в Приморском крае ожидается по-осеннему прохладная погода, местами пройдут кратковременные дожди и возможно грозы. Ожидается северный или северо-восточный ветер, поэтому на южном побережье будет более комфортно. Температура воздуха днем всего +14 °С +18 °С, на юге края до +22 °С. Но самое теплое место будет в Хасанском районе до +24 °С.

В начале следующей неделе в Приморье есть вероятность временного улучшения погоды и потепление.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]