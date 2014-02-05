В Приморье установят памятную доску в честь северокорейского лидера

Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын выразил благодарность губернатору Приморского края Олегу Кожемяко по итогам своего первого визита в Россию для встречи с Президентом Владимиром Путиным в апреле этого года. С такой новостью в Приморье прибыла делегация КНДР во вторник, 20 августа.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, с представителями иностранного государства встретилась и обсудила вопросы дальнейшего сотрудничества первый заместитель главы региона Вера Щербина. Слова благодарности северокорейского лидера передал Генеральный консул КНДР во Владивостоке Зо Сек Чхор. Он подчеркнул, что руководитель страны Ким Чен Ын высоко оценил оказанный регионом прием.

«По поручению Председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына разрешите передать слова признательности в адрес Губернатора Приморского края Олега Кожемяко», – сказал он.

Вера Щербина подчеркнула, что подобная оценка деятельности Приморья в налаживании международных связей со стороны иностранного государства – большая честь.

«Разрешите от имени губернатора Приморья выразить вам благодарность за такое признание, это очень важно для нас. Мы обязательно передадим слова лидера вашей страны Олегу Николаевичу», – отметила она.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с развитием двустороннего сотрудничества в области туризма, культуры, спорта и других перспективных направлений.

«Хорошо себя зарекомендовали гуманитарные связи между нашими регионами. Я думаю, в этой части нам есть еще где развиваться – это культура, образование и другие сферы. Это было бы интересно жителям региона», – подчеркнула первый вице-губернатор.

Директор 1-го департамента Европы Министерства иностранных дел КНДР Кан Сен Хо отметил, что северокорейской стороне также были бы интересны эти сферы для развития дальнейшего взаимодействия двух стран.

Стороны договорились продолжать и расширять сотрудничество по этим направлениям, в частности детально проработать вопрос организации туристического обмена.

Представители КНДР также отметили, что в рамках своего визита в Приморье они выполнят и почетную миссию – установят памятную доску и разместят фотографии о прошедшем визите главы КНДР Ким Чен Ына в Доме российско-корейской дружбы в Хасанском районе. Здесь, во время своих визитов в Россию, традиционно останавливались лидеры страны: впервые в 1984 году дом посетил Ким Ир Сен, а позже и отец нынешнего руководителя государства Ким Чен Ир.

Делегаты пригласили представителей от администрации Приморья принять участие в памятных мероприятиях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]