Ограничение на земляные работы введут во Владивостоке

Со 2 по 9 сентября во Владивостоке запретят проведение земляных работ. Временные ограничения введут в связи с подготовкой к пятому Восточному экономическому форуму, - сообщили в администрации края. Жителей и гостей дальневосточной столицы просят отнестись с понимаем к возможным неудобствам.

Как рассказали в администрации Владивостока, со 2 по 9 сентября в дальневосточной столице запретят земляные работы, ремонтные работы инженерных сетей, проведение опрессовки теплотрасс.

«Ограничения не коснутся устранения аварийных ситуаций», – уточнили специалисты.

Также с 7.00 2 сентября до 23.00 7 сентября на территории Владивостока будет ограничено движение и парковка тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, в том числе на острове Русский, кроме транспорта экстренных и аварийных служб.

Напомним, ВЭФ-2019 пройдет 4-6 сентября на территории кампуса ДВФУ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]