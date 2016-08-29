Ограничение на земляные работы введут во Владивостоке
Со 2 по 9 сентября во Владивостоке запретят проведение земляных работ. Временные ограничения введут в связи с подготовкой к пятому Восточному экономическому форуму, - сообщили в администрации края. Жителей и гостей дальневосточной столицы просят отнестись с понимаем к возможным неудобствам.
Как рассказали в администрации Владивостока, со 2 по 9 сентября в дальневосточной столице запретят земляные работы, ремонтные работы инженерных сетей, проведение опрессовки теплотрасс.
«Ограничения не коснутся устранения аварийных ситуаций», – уточнили специалисты.
Также с 7.00 2 сентября до 23.00 7 сентября на территории Владивостока будет ограничено движение и парковка тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, в том числе на острове Русский, кроме транспорта экстренных и аварийных служб.
Напомним, ВЭФ-2019 пройдет 4-6 сентября на территории кампуса ДВФУ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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