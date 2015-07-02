Владимир Путин обратился к участникам V Восточного экономического форума

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с приветствием к гостям и участникам V Восточного экономического форума, который состоится 4–6 сентября во Владивостоке.

В приветствии Президента Российской Федерации, в частности, говорится: «Развитие Российского Дальнего Востока, укрепление его экономического, инновационного потенциала, повышение качества жизни людей – наш важный, безусловный приоритет, задача поистине общенационального масштаба. В последнее время предпринимаются серьезные, беспрецедентные меры, направленные на поддержку бизнеса в регионе, формирование территорий опережающего развития. Вводятся в эксплуатацию объекты промышленной, социальной, образовательной, спортивной инфраструктуры, огромное внимание уделяется созданию зоны с особым режимом правового регулирования – свободного порта Владивосток. Укрепляются партнерские связи между деловыми кругами России и стран АТР.

Подчеркну, Россия, как крупнейшая евразийская держава, заинтересована в динамичном развитии Азиатско-Тихоокеанского региона и открыта к равноправному диалогу – на двусторонней основе, а также в многосторонних форматах, по линии Евразэс, ШОС и АТЭС».

Владимир Путин также выразил уверенность, что нынешний Форум пройдет в конструктивном ключе, даст старт новым, перспективным проектам, которые будут содействовать наращиванию взаимовыгодного сотрудничества и кооперации.

«И, конечно, на его площадках представители федеральных и муниципальных органов власти, предпринимательского и экспертного сообщества смогут на высоком профессиональном уровне наметить подходы и пути реализации Национальной программы развития Дальнего Востока – на благо дальневосточников и всей России», – отметил Президент Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]