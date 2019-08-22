На трассе Владивосток – Находка закрыли проезд для легковых авто из-за разлива реки в Смоляниново

На трассе Владивосток – Находка в очередной раз затопило временный проезд через реку Лобога. ГИБДД ограничила движение легковых автомобилей, по дороге пропускают лишь большегрузы, автобусы и внедорожники.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, в районе Смоляниново у реки Лобога дежурят инспекторы ДПС из Большого Камня. В ночь с 21 на 22 августа из-за проливных дождей здесь в очередной раз поднялся уровень воды, после чего грунтовый проезд оказался затоплен. В ночное время движение было полностью перекрыто.

В настоящее время запрет на проезд распространяется только на легковые машины. За этим строго следят инспекторы. Междугородним автобусам, грузовым авто и внедорожникам проезжать разрешают.

17 августа из-за тайфуна «Кроса» движение на данном участке дороги ограничивали дважды за сутки.

Напомним, в октябре 2017 года движение через реку Лобога запретили из-за аварийного состояния моста: по нему пошли трещины. Для автомобилистов сделали временный проезд в Смоляниново, который почти два года смывало потоками поднимавшейся реки. Дорожный департамент сообщал, что строительство нового моста должно было начаться в мае 2019-го. В итоге его возведение началось в конце июля. Пока что он еще строится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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