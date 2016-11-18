Жительница Находки пристыдила всех "паникеров", кричащих, что город утонул
Неравнодушная жительница Находки похвалила ливневую систему своего города. На WhatsApp "Вести:Приморье" она прислала комментарий с двумя видео: до и после сильнейшего ливня, который был утром 22 августа в Находке.
"Видео сняла со Спортивной 16, разница в 30 минут - до и после. Почему “очевидцы» не сообщают в видео, что подтопление длится во время сильного и интенсивного дождя??? Как дождь перестаёт сбавлять обороты, вода уходит в течение 30 минут. Просто ливневые стоки не успевают справляться со своей задачей. Просто эти видео вводят людей в заблуждение. У нас в Находке везде есть ливневки", - считает жительница портового города.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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