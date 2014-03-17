Новости Общество Происшествия

Сегодня, 23:26
 

Молодая продавщица обворовывает дорогие бутики Владивостока

Молодая продавщица обворовывает дорогие бутики Владивостока

Продавец, проработавшая в одном из бутиков Владивостока один день, пропали с дневной выручкой в 100 тысяч рублей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт "Комсомольской правды во Владивостоке".

Владелица обратилась в отделение полиции с заявлением о краже. Задача по поиску подозреваемой усложнялась еще и тем, что никаких документов на преступницу у хозяйки магазина не было. 

Тем не менее,  подозреваемую вскоре после заявления задержали. Та отрицать ничего не стала, сразу призналась в содеянном и в том, что часть украденных денег она уже успела потратить. Выяснилось, что подобными аферами женщина промышляла не в первый раз. То же самое она проделывала в других бутиках, куда устраивалась на работу.

По факту случившегося оперативники возбудили уголовное дело. Если вина подозреваемой будет доказана, женщина грозит солидный тюремный срок.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря