Молодая продавщица обворовывает дорогие бутики Владивостока
Продавец, проработавшая в одном из бутиков Владивостока один день, пропали с дневной выручкой в 100 тысяч рублей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт "Комсомольской правды во Владивостоке".
Владелица обратилась в отделение полиции с заявлением о краже. Задача по поиску подозреваемой усложнялась еще и тем, что никаких документов на преступницу у хозяйки магазина не было.
Тем не менее, подозреваемую вскоре после заявления задержали. Та отрицать ничего не стала, сразу призналась в содеянном и в том, что часть украденных денег она уже успела потратить. Выяснилось, что подобными аферами женщина промышляла не в первый раз. То же самое она проделывала в других бутиках, куда устраивалась на работу.
По факту случившегося оперативники возбудили уголовное дело. Если вина подозреваемой будет доказана, женщина грозит солидный тюремный срок.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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