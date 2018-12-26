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Новую партию косаток и белух из "китовой тюрьмы" повезли к Охотскому морю

Новую партию косаток и белух из "китовой тюрьмы" повезли к Охотскому морю

Фото: РИА Новости

Специалисты в Приморье погрузили в автомобили и повезли двух косаток и шесть белух из "китовой тюрьмы" в хабаровский край, где их выпустят в Охотское море, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".

 "Четвертая партия животных покинула бухту Средняя", - сообщили  в пресс-службе Всероссийского НИИ океанографии (ВНИРО) в четверг.

 Из "китовой тюрьмы" вывезли последних двух косаток - самца и самку - и шесть белух. Состояние животных ветеринары оценили как удовлетворительное.

 В Средней осталось 74 белухи.

Транспортировка, как и ранее, будет производиться по схеме: бухта Средняя (Приморский край) - Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - побережье Охотского моря. В Хабаровске контейнеры с животными перегрузят на речной транспорт и отправили к месту выпуска в Николаевский район Хабаровского края. На всех этапах пути животных будут сопровождать тренеры, ветеринары и научные сотрудники.

Ожидается, что в Хабаровск колонна прибудет в пятницу во второй половине дня.

Напомним, животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. Первая партия состояла из двух косаток и шести белух. Вторым и третьим этапами вывезли еще по три косатки.

Около сотни китов выловили в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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