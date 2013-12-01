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В Приморье ликвидировали аварию, сопровождаемую выбросом жидкого хлора

В Приморье ликвидировали аварию, сопровождаемую выбросом жидкого хлора

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

Находкинском производственном подразделении муниципального водоканала прошли учения, на которых отрабатывались совместные действия рабочего персонала, спасателей, полиции и медиков во время условной аварии, сопровождаемой выбросом жидкого хлора со склада предприятия.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, в тренировке под руководством отдела надзорной деятельности и профилактической работы Партизанского муниципального района Александра Мешкова приняли участие силы КГКУ 18-ОПС, полиции и единой диспетчерской службы Партизанского муниципального района.

Главная задача таких межведомственных учений – отработать оперативное реагирование и согласованность действий всех участников. В 10 часов тревожная сирена возвестила об условном происшествии на водозаборе. Полиция моментально перекрыла движение в районе опасного участка, к месту аварии прибыли первые пожарные расчёты и две машины «скорая помощи». В течение получаса  «утечка хлора» была локализована и обезврежена, «пострадавшие» получили первую помощь и были эвакуированы. После этого участники тренировки подвели итоги совместных действий.

Напомним, что использование жидкого хлора потенциально опасное производство (прежде всего, для персонала водозабора, а также близь расположенных населённых пунктов). В 2008 году на водозаборе было установлено новое хлораторное оборудование, включающее в себя современные газоанализаторы, хлоропоглотители, систему автоматического оповещения об утечках и включения защитной «водяной завесы». И хотя после этого риск чрезвычайной ситуации многократно снизился, совместные со всеми службами учения проводятся ежегодно, что позволяет участникам приобретать опыт, который пригодится при защите людей в любых непредвиденных ситуациях.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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