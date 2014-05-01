В день проведения забега «Мосты Владивостока» ограничат движение автомобилей

28 сентября в приморской столице в четвертый раз состоится международный марафон «Мосты Владивостока». Массовый забег пройдет через центр города, а также по Русскому и Золотому мостам. В связи с этим на ряде улиц Владивостока временно будет ограничено движение автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение и парковка автотранспортных средств будет ограничено на следующих участках дорог:

- по Университетскому проспекту от пересечения с улицей Академика Касьянова до пересечения с улицей Кронштадтской с 07:30 до 10:32;

- по Университетскому проспекту от въезда на остров Русский до пересечения с улицей Академика Касьянова с 07:30 до 11:26;

- по Русскому мосту от въезда на остров Русский до дорожной развязки при пересечении улицы Бархатной с улицей Героев-Тихоокеанцев с 07:30 до 12:00;

- по улице Коммунаров от развязки при пересечении улицы Бархатной с улицей Героев-Тихоокеанцев до пересечения с улицей Героев-Тихоокеанцев с 09:00 до 12:30;

- по улице Героев-Тихоокеанцев от пересечения с улицей Коммунаров до съезда на улицу Окатовую с 09:00 до 12:39;

- по улице Олега Кошевого от съезда с улицы Героев-Тихоокеанцев на улицу Окатовую до пересечения улицы Калинина с улицей Черемуховой с 09:00 до 12:52;

- по Золотому мосту от пересечения улицы Калинина с улицей Черемуховой до съезда с Золотого моста на улицу Всеволода Сибирцева с 09:00 до 13:13;

- по улице Всеволода Сибирцева от съезда с Золотого моста до пересечения с улицей Пушкинской в районе дома № 33 с 09:00 до 13:18;

- на съезде с улицы Пушкинской на улицу Светланскую от дома № 33 по улице Пушкинской до пересечения с улицей Светланской в районе дома № 83а с 09:00 до 13:20;

- по улице Светланской от съезда с улицы Пушкинской до пересечения со Светланским переулком с 09:00 до 13:22;

- по улице Светланской от пересечения со Светланским переулком до дома № 35 по улице Светланской с 8:00 до 13:30;

- по улице Светланской от дома № 35 до пересечения с Океанским проспектом с 07:30 до 13:50.

Осуществление объезда будет организовано по улицам Борисенко, Фадеева, Коммунаров, Вилкова, Окатовой, Запорожской, Харьковской, Калинина, Черемуховой, Гульбиновича, Терешковой, Надибаидзе, Фастовской, Светланской, Всеволода Сибирцева, Суханова, Володарского, Пушкинской, Баневура, Семеновской и Океанскому проспекту.

Также на участках перекрытия организаторы мероприятия установят специальные дорожные знаки. Автолюбителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что в этом году марафон «Мосты Владивостока» пройдет в четвертый раз. За этом время событие стало широко известным не только в России, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Участникам марафона будут доступны дистанции в 5, 10, 21 и 42 километров. Для детей предусмотрена дистанция в 1 км.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]