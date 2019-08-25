"Пляжные пробки" испортили последний выходной лета

К вечеру 25 августа во Владивостоке образовалась целая серия пляжных пробок, сообщают "Вести:Приморье".С каждой сотней машин, выезжающих с пляжей, ситуация усугубляется.

Пробка собралась в районе Патрокла на развязке, заторы в обе стороны от поселка Рыбачий до улицы Десантной – здесь на обочинах паркуются посетители бухты Стеклянной. Улица Лазурная вдоль всех трех пляжей одноименной бухты представляет собой «этюд в багровых тонах» – пробка и запаркованные обочины. Затруднено движение и на Русском острове по Университетскому проспекту от бывшего кольца вдоль кампуса ДВФУ.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]