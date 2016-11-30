Приморцам не хватает на работе более высокой зарплаты и карьерного роста

В Приморье только 8% соискателей категорически не нравится их работа. Этот факт выяснила служба Исследований компании HeadHunter, которая провела опрос соискателей, чтобы узнать, устали ли они от своей работы, и чего им больше всего не хватает на текущем месте.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на hh.ru, результаты опроса показали, что тем соискателям, кто работает на своем текущем месте работы менее года, чаще не нравится то, чем они занимаются. А вот чем дольше человек работает на своем месте, тем выше вероятность, что ему нравится то, чем он занимается. Больше всего удовлетворенных своей деятельностью на работе среди представителей научной и образовательной сферы (75%), меньше всего — среди начинающих специалистов и студентов (54%), а также среди административного персонала (59%). Что касается Приморцев, то 19% участников опроса отметили, что им очень нравится то, чем они занимаются, 50% - скорее нравится, 19% - скорее не нравится, а 8% - совершенно не нравится.

Как оказалось, мысли "как же мне всё это надоело" никогда не приходят в голову только 4% соискателей, крайней редко — 14%, а вот очень часто они приходят к 20% новосибирцев. Интересно, что мужчинам такие мысли приходят в голову реже, чем женщинам. Также реже об этом думают представители сферы безопасности и рабочего персонала.

Чего же, им больше всего не хватает на работе? Больше всего работающим соискателям на текущем месте работы не хватает более высокой зарплаты (71%), а также возможностей для карьерного роста (46%). На третьем месте по значимости оказалась возможность обучения и повышения квалификации (37%). А вот нехватку удовлетворенности от ежедневной работы и ее результатов отметили 35% опрошенных, а каждому третьему не хватает рядом опытного наставника и интересных разнообразных задач.

Что касается профессиональных сфер, то тут есть заметные различия. Например, в сфере искусства и массмедиа заметно больше соискателей, которым не хватает более высоких зарплат (81%). Возможностей для карьерного роста не хватает 62% соискателей из сферы закупок. 40% соискателей из сферы консультирования не достает интересных задач. Запрос на дружелюбную атмосферу в коллективе есть почти у каждого четвертого соискателя из сфер управления персоналом и науки/ образования. В сфере спорта и красоты выше всего доля тех, кому недостает возможностей повысить квалификацию. Отсутствию бюрократии обрадовались бы 27% представителей сферы науки и образования. По 18% соискателей из сфер госсектора и консультирования заявили, что на текущей работе им не хватает социальной значимости продукта/услуги, производимой компанией.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]