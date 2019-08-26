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"Оловянные солдатики": два маргинала устроили ночлежку у Вечного огня

Фото: Марк Чернослив

Гости Уссурийска были неприятно удивлены картиной у Вечного огня на улице Краснознаменной, 76. Два маргинала под допингом уснули прямо на плитах мемориала, мешая гостям города сфотографироваться.

"Приехали из другого города. Хотели сфотографироваться у Вечного огня в Уссурийске. Но здесь таких два прекрасных тела, "солдатика оловянных". Не можем дозвониться в полицию. То скидывают, то не берут", - рассказывает девушка, автор поста в "Инстаграм"-паблике известного блогера Марка Чернослива.

Стоит отметить, что крепкий сон "оловянных солдатиков" не нарушила видеосъемка.

"Один, второй, и еще бутылочка... И вот еще цветочки кто-то принес", - комментирует автор ролика.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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