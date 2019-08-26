Новая схема движения начала работать на острове Русский
Новая схема движения начала работать на острове Русский. Многострадальное кольцо здесь заменил Ф-образный перекресток. Уже установлены новые дорожные знаки. Как это повлияло на безопасность и проходимость перекрёстка? И что об этом думают автолюбители? Об этом в сюжете программы "Вести: Приморье" сегодня, 26 августа, в 20.45 на телеканале "Россия 1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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