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Новая схема движения начала работать на острове Русский

Новая схема движения начала работать на острове Русский. Многострадальное кольцо здесь заменил Ф-образный перекресток. Уже установлены новые дорожные знаки. Как это повлияло на безопасность и проходимость перекрёстка? И что об этом думают автолюбители? Об этом в сюжете программы "Вести: Приморье" сегодня, 26 августа, в 20.45 на телеканале "Россия 1".



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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