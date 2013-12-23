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Вчера, 21:09
 

Прокуратура не позволила уссурийским мамам обманывать детей

Прокуратура не позволила уссурийским мамам обманывать детей

Фото: rusone.ru

Неправильное распоряжение материнским капиталом в пользу родителей исправляет прокуратура, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края. 

Так, Уссурийская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, при использовании средств материнского (семейного) капитала.

В ходе проверки выявлены нарушения прав 5 несовершеннолетних детей, матери которых распорядились средствами (частью средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий на приобретение жилья по договорам купли продажи. Матери не включили детей в долевую собственность на новое жилье, тогда как законодательство подразумевает обратное: новое жилое помещение оформляется в общую собственность родителей и всех уже имеющихся детей с определением размера долей по соглашению.

В связи с выявленными нарушениями прав несовершеннолетних городской прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о возложении обязанности на ответчиц оформить приобретенные жилые помещения в общую собственность с детьми и супругом, с определением размера долей по соглашению.

Уссурийским районным  судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на ответчиц возложена обязанность по оформлению жилых помещений в общую собственность с детьми.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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