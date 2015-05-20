Сотрудники "Скорой помощи" слили журналистам видео с трупами при взрыве гранаты
Кровавое видео с подробностями взрыва гранаты в Находке утекло в сеть. Судя по всему, кадры слили сотрудники медицинского учреждения, сообщают «Вести: Приморье».
Страшные кадры стонущей женщины с открытыми переломами ног, залитые кровью полы помещения и два трупа мгновенно растиражировали местные и федеральные СМИ.
Судя по тому, как открыто общаются между собой медики «Скорой помощи», оператором выступил кто-то «из своих», а затем передал видео журналистам.
— А МЧС там есть? Пусть они помогут нам вытащить ее!
— А через окошко?
— Да там это… Там капец!
— Как туда пройти?
— Это хороший вопрос.
— Где нашли-то (снаряд, прим. «Вести: Приморье»), господи? Эта Заводская вечно… везуха!
***
— Я умру?
— Не умрете!
Прибывшие на место трагедии медики обсуждают, как помочь пострадавшей, употребляя названия лекарств, в том числе, запрещенных к открытой продаже. Делятся неприятными впечатлениями от увиденного, ставят диагноз стонущей женщине, истекающей кровью.
Некоторые СМИ при публикации скандальных кадров снабдили видео предупреждающими надписями о «шок-контенте» и возрастном ограничении, но показали страдания и смерть как они есть. Другие размыли картинку и убрали звук.
Тем, как и зачем снималось видео, заинтересовались в администрации края.
- Это вопиющий случай. Руководство скорой помощи Находки уже начало разбирательство по данному факту, — прокомментировал изданию «Комсомольская правда» директор департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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