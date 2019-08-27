Короткое замыкание на ЛЭП вызвало панику в одном из детских садов Владивостока. Видео прислали очевидцы в редакцию "Вести: Приморье".

Из-за мощного ливня во Владивостоке замнуло провода на линии электропередачи, расположенной на территории детского сада №166, что на улице Школьной.

Сотрудники детского сада боятся, что искры могут перекинуться на постройки на территории детского учреждения и вызвать пожар.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru