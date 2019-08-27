Замыкание на ЛЭП вызвало панику в одном из детских садов Владивостока
Короткое замыкание на ЛЭП вызвало панику в одном из детских садов Владивостока. Видео прислали очевидцы в редакцию "Вести: Приморье".
Из-за мощного ливня во Владивостоке замнуло провода на линии электропередачи, расположенной на территории детского сада №166, что на улице Школьной.
Сотрудники детского сада боятся, что искры могут перекинуться на постройки на территории детского учреждения и вызвать пожар.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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