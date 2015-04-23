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Дело об убийстве двух женщин в Приморье направлено в суд

Дело об убийстве двух женщин в Приморье направлено в суд

Фото: BitNovosti.com

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено предварительное следствие в отношении мужчины, которому предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти двум и более лицам).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в январе 2019 года в с. Прилуки Хорольского района 36-летний ранее судимый житель Забайкальского края употреблял спиртные напитки в квартире совместно со своей 46-летней сожительницей и её 70-летней матерью. Затем, между обвиняемым и потерпевшими женщинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес многочисленные ножевые ранения обеим женщинам, от которых они скончались на месте.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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