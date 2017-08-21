Жители Владивостока получат перерасчет за горячую воду

Приморская генерация (филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК) произведет жителям Владивостока перерасчет за горячее водоснабжение по предоставленным актам в случае проведения ремонтных работ после гидравлических испытаний, - сообщили "Вестям: Приморье" в пресс-службе филиала «Приморская генерация».

Напомним, гидравлические испытания во Владивостоке проходят в три этапа.

С 5 по 12 августа без ГВС остались жители Фрунзенского и части Ленинского и Первореченского районов, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-1.

С 12 по 19 августа проверке в рамках гидравлических испытаний подверглась и Голдобинская теплотрасса, в результате чего без ГВС остались жители Первомайского района, получающие тепло от ТЭЦ-2. Помимо этого, коммунальная услуга отсутствовала у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная».

С 9 по 16 сентября от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ «Восточная». Также временно ГВС будет отключено у жителей жители Ленинского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Проверка Фадеевской теплотрассы станет заключительным этапом гидравлических испытаний.

Энергетики обращают внимание, что сроки подачи горячей воды могут быть сдвинуты из-за ремонтных работ филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» на участках теплотрасс, не прошедших гидравлические испытания.

Причинами задержки также могут послужить ремонтные работы на разводящих теплотрассах, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» и ремонт управляющими компаниями и ТСЖ внутридомовой системы теплоснабжения.

В этом случае, управляющим компаниям и ТСЖ необходимо оперативно подготовить акт об отсутствии горячей воды с обязательным указанием дат непредставления услуги в доме и передать документ специалистам Приморской генерации для произведения перерасчета.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]