Жители Владивостока получат перерасчет за горячую воду
Приморская генерация (филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК) произведет жителям Владивостока перерасчет за горячее водоснабжение по предоставленным актам в случае проведения ремонтных работ после гидравлических испытаний, - сообщили "Вестям: Приморье" в пресс-службе филиала «Приморская генерация».
Напомним, гидравлические испытания во Владивостоке проходят в три этапа.
С 5 по 12 августа без ГВС остались жители Фрунзенского и части Ленинского и Первореченского районов, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-1.
С 12 по 19 августа проверке в рамках гидравлических испытаний подверглась и Голдобинская теплотрасса, в результате чего без ГВС остались жители Первомайского района, получающие тепло от ТЭЦ-2. Помимо этого, коммунальная услуга отсутствовала у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная».
С 9 по 16 сентября от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ «Восточная». Также временно ГВС будет отключено у жителей жители Ленинского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. Проверка Фадеевской теплотрассы станет заключительным этапом гидравлических испытаний.
Энергетики обращают внимание, что сроки подачи горячей воды могут быть сдвинуты из-за ремонтных работ филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» на участках теплотрасс, не прошедших гидравлические испытания.
Причинами задержки также могут послужить ремонтные работы на разводящих теплотрассах, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» и ремонт управляющими компаниями и ТСЖ внутридомовой системы теплоснабжения.
В этом случае, управляющим компаниям и ТСЖ необходимо оперативно подготовить акт об отсутствии горячей воды с обязательным указанием дат непредставления услуги в доме и передать документ специалистам Приморской генерации для произведения перерасчета.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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