Во Владивостоке пройдет Российско-Корейский форум межрегионального сотрудничества
6 сентября в рамках V Восточного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс состоится II Российско-Корейский форум межрегионального сотрудничества. Тема Форума – «Путь новых возможностей», сообщает "Вести: Приморье".
На мероприятии будут обсуждаться вопросы экономического взаимодействия 11 регионов Дальнего Востока России с территориальными образованиями Республики Кореи. В рамках Форума будут представлены приоритеты развития Дальнего Востока, а также инвестиционные проекты двустороннего сотрудничества.
5 сентября под эгидой Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества пройдет бизнес-диалог «Россия – Республика Корея» с участием представителей органов государственной власти и предпринимателей двух стран.
Соглашение о ежегодном проведении мероприятия подписали Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин 22 июня 2018 года в ходе визита корейского лидера в Россию. Первый форум состоялся в ноябре 2018 года в городе Пхохане. В нем приняли участие представители 9 регионов Дальневосточного федерального округа, 17 региональных правительств Республики Кореи и более 200 бизнесменов.
В завершение II Российско-Корейского форума во Владивостоке пройдет официальная церемония передачи эстафеты южнокорейскому городу Ульсану, который примет Форум в 2020 году.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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