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Владивосток ждет новый удар стихии

Владивосток ждет новый удар стихии

Новый ливневый дождь с грозой обрушится на столицу Приморья в четверг, 29 августа, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на метеосайты погоды

По данным Примпогоды, на Владивосток может вылиться до 60 мм осадков. Пик ливня придется на утреннее время с 4 до 10 часов, когда, по данным интернет-ресурса rp5.ru, интенсивность ливня превысит 40 мм.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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