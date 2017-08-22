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Вчера, 20:42
 

По электронной визе во Владивосток прибудет стотысячный иностранец

По электронной визе во Владивосток прибудет стотысячный иностранец

29 августа стотысячный пользователь электронной визы приземлится в международном аэропорте Владивостока. Такой визой активно пользуются туристы и предприниматели. Упрощенным визовым режимом неоднократно пользовались гости и участники Восточного экономического форума, и этот год не станет исключением, сообщает "Вести: Приморье". 

Оформить электронную визу для посещения Дальнего Востока могут граждане 19 стран: Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии. С 19 июня этого года в перечень стран включен Тайвань, за полтора месяца Дальний Восток посетило 176 граждан этого государства.

Наибольшей популярностью электронная виза пользуется у граждан КНР. Ей уже воспользовалось более 83 тыс. человек. На втором месте находятся жители Японии. По электронной визе в ДФО прибыли почти 22 тысячи японцев. На третьем месте – жители Сингапура. В ДФО приехало по электронной визе 239 граждан этой страны. Ненамного отстают граждане Индии - 221 человек.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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