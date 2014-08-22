Фотоохота - в подарок: по тигриной тропе пройдет победитель аукциона на «ВЭФ»
Победитель благотворительного аукциона экспозиции «Амурский тигр» вместе с учеными пройдет по тигриным тропам, научится читать следы хищника и лично установит несколько фотоловушек, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-центре «Амурский тигр».
Экспозиция «Амурский тигр» откроется на площадке «Улица Дальнего Востока» в рамках V Восточного экономического форума. В деловой программе форума — обсуждение национального проекта «Экология», в спортивной — забег в поддержку редких видов животных Дальнего Востока.
Также «Амурский тигр» представит на Улице Дальнего Востока выставку, посвященную амурскому тигру и мерам, принимаемым по его охране.
На экспозиции, которая будет доступна в течение всего периода работы форума, покажут итоги работы по сохранению редкого хищника в России за прошедшие 5 лет, текущее состояние популяции и планы организации до 2022 года.
На традиционном благотворительном аукционе будет «тигриный» лот — участие в зимнем мониторинге популяции амурского тигра в Лазовском заповеднике. Победитель аукциона вместе с учеными пройдет по тигриным тропам, научится читать следы хищника и лично установит несколько фотоловушек. Если эти ловушки запечатлеют амурского тигра — участник учета получит снимки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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