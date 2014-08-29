Приморские ученые научились разводить устриц

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО впервые на Дальнем Востоке получили в заводских условиях молодь тихоокеанской устрицы. В будущем приморцы смогут покупать отечественных моллюсков, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на исследовательский институт.

Научное достижение было сделано в инновационном научно-производственном центре марикультуры на острове Попова.

В одной из лабораторий для нереста размещены 4 специальные емкости, где размещаются производители, от которых получается потомство. В этих бассейнах есть возможность менять температурный режим, что делает их пригодными для воспроизводства самых разных объектов, будь то трепанг или устрица.

Для питания молоди выращиваются специальные микроводоросли. Пища подается сразу в резервуары через технологические отверстия.

Основной задачей центра марикультуры в первую очередь является разработка заводских технологий для искусственного воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов. «До сих пор их отсутствие сдерживало развитие аквакультуры на Дальнем Востоке и вынуждало работать с иностранцами, даже ввозить посадочный материал из за рубежа – комментирует главный научный сотрудник ТИНРО Галина Гаврилова. – Однако, учитывая скромные показатели реализации аквакультуры за последние годы, трудно однозначно судить о том, насколько успешно схемы работы с Поднебесной прижились на российской земле».

Культивированием тихоокеанской устрицы в Приморье занимаются уже несколько лет. Ученым же удалось провести нерест устрицы в искусственных условиях, так что теперь процесс получения жизнестойкой молоди устрицы уже не будет зависеть от капризов погоды.

«Это у нас первый экспериментальный проект. В течение месяца личинки устрицы будут доращиваться до жизнестойкой молоди здесь на заводе, потом мы планируем вывесить ее на коллекторах в море», – рассказывает заведующий лабораторией воспроизводства беспозвоночных Игорь Сухин.

В рамках Восточного экономического форума на ИНПЦ на острове Попова будет проходить День открытых дверей – высокопоставленным чиновникам и другим гостям расскажут об актуальных задачах науки в области марикультуры и перспективах работы центра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]