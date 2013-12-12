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Родные стены не помогли: «Адмирал» обыграл «Спартак» на выезде

Родные стены не помогли: «Адмирал» обыграл «Спартак» на выезде

Фото: http://hcadmiral.ru

Владивостокский «Адмирал» обыграл московский клуб Континентальной хоккейной лиги «Спартак" на выезде, - сообщают «Вести: Приморье». 

Столичный клуб  в овертайме уступил приморской команде в контрольном матче. Основное время завершилось со счетом 3:3.

Авторами голов со стороны «Адмирала» выступили Кирилл Воронин (7-я минута), Кирилл Дьяков (14) и  Адам Альмквист (19).  

Столичный клуб после первого периода уступал со счетом 0:3. Во втором «Спартак» сумел сравнять счет, поэтому судьба матча решилась в овертайме. Олег Ломако поставил точку в игре, забив четертый, решающий гол (61 минута).

Таким образом, «Адмирал» завершил подготовку к сезону на мажорной ноте, обыграв третью команду подряд.  


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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