Родные стены не помогли: «Адмирал» обыграл «Спартак» на выезде

Владивостокский «Адмирал» обыграл московский клуб Континентальной хоккейной лиги «Спартак" на выезде, - сообщают «Вести: Приморье».

Столичный клуб в овертайме уступил приморской команде в контрольном матче. Основное время завершилось со счетом 3:3.

Авторами голов со стороны «Адмирала» выступили Кирилл Воронин (7-я минута), Кирилл Дьяков (14) и Адам Альмквист (19).

Столичный клуб после первого периода уступал со счетом 0:3. Во втором «Спартак» сумел сравнять счет, поэтому судьба матча решилась в овертайме. Олег Ломако поставил точку в игре, забив четертый, решающий гол (61 минута).

Таким образом, «Адмирал» завершил подготовку к сезону на мажорной ноте, обыграв третью команду подряд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]