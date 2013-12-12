Родные стены не помогли: «Адмирал» обыграл «Спартак» на выезде
Владивостокский «Адмирал» обыграл московский клуб Континентальной хоккейной лиги «Спартак" на выезде, - сообщают «Вести: Приморье».
Столичный клуб в овертайме уступил приморской команде в контрольном матче. Основное время завершилось со счетом 3:3.
Авторами голов со стороны «Адмирала» выступили Кирилл Воронин (7-я минута), Кирилл Дьяков (14) и Адам Альмквист (19).
Столичный клуб после первого периода уступал со счетом 0:3. Во втором «Спартак» сумел сравнять счет, поэтому судьба матча решилась в овертайме. Олег Ломако поставил точку в игре, забив четертый, решающий гол (61 минута).
Таким образом, «Адмирал» завершил подготовку к сезону на мажорной ноте, обыграв третью команду подряд.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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