Четыре грибника, в том числе ребенок, потерялись в приморской тайге

28 августа в 17 часов 46 минут диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Лесозаводского городского округа, по линии телефона экстренной службы 112, поступило сообщение о том, что в районе дороги на село Ильмовка Лесозаводского городского округа, в лесу потерялись 4 грибника, в том числе несовершеннолетний ребёнок, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на pozharka_lesozavodsk.

Для поисков незамедлительно было сформировано три поисково-спасательные группы из числа работников пожарной части №62 краевого государственного казённого учреждения «28 отряд противопожарной службы Лесозаводского городского округа», которые осуществляли поиски в 7 км от федеральной трассы Хабаровск-Владивосток, по направлению движения к селу Ильмовка, в районе того места, где люди заходили в лес.

Позже потерявшиеся смогли выйти на связь и по телефону сообщили, что они разожгли костёр, но дальше, в темноте, идти не могут, несмотря на то, что за сопкой слышат звуки сирен пожарного автомобиля и автомобиля полиции (сигналы подавались для того, чтобы сориентировать потерявшихся).

Стоит отметить, что мобильная связь в данном районе неустойчивая и появляется лишь на возвышенностях. В тот момент, когда люди вышли на связь и услышали подаваемые им сигналы, в лесу стало совсем темно. Усиливался дождь, слышимость становилась всё хуже и хуже. Заблудившимся людям находиться в лесу стало небезопасно.

Было принято решение сформировать четвёртую группу из числа сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лесозаводского городского округа, работников КГКУ 28 ОПС, представителя департамента охотничьего надзора Приморского края и МО МВД России «Лесозаводский», в составе семи человек, после чего с сигнальными ракетами и фонарями идти в место предполагаемого нахождения грибников.

В 23 часа 52 минуты 28 августа удалось выйти на костёр и заблудившихся. Потерявшиеся люди были обнаружены в 3,5 км. от дороги (если двигаться по прямой), на склоне сопки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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