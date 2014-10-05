Четыре грибника, в том числе ребенок, потерялись в приморской тайге
28 августа в 17 часов 46 минут диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Лесозаводского городского округа, по линии телефона экстренной службы 112, поступило сообщение о том, что в районе дороги на село Ильмовка Лесозаводского городского округа, в лесу потерялись 4 грибника, в том числе несовершеннолетний ребёнок, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на pozharka_lesozavodsk.
Для поисков незамедлительно было сформировано три поисково-спасательные группы из числа работников пожарной части №62 краевого государственного казённого учреждения «28 отряд противопожарной службы Лесозаводского городского округа», которые осуществляли поиски в 7 км от федеральной трассы Хабаровск-Владивосток, по направлению движения к селу Ильмовка, в районе того места, где люди заходили в лес.
Позже потерявшиеся смогли выйти на связь и по телефону сообщили, что они разожгли костёр, но дальше, в темноте, идти не могут, несмотря на то, что за сопкой слышат звуки сирен пожарного автомобиля и автомобиля полиции (сигналы подавались для того, чтобы сориентировать потерявшихся).
Стоит отметить, что мобильная связь в данном районе неустойчивая и появляется лишь на возвышенностях. В тот момент, когда люди вышли на связь и услышали подаваемые им сигналы, в лесу стало совсем темно. Усиливался дождь, слышимость становилась всё хуже и хуже. Заблудившимся людям находиться в лесу стало небезопасно.
Было принято решение сформировать четвёртую группу из числа сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лесозаводского городского округа, работников КГКУ 28 ОПС, представителя департамента охотничьего надзора Приморского края и МО МВД России «Лесозаводский», в составе семи человек, после чего с сигнальными ракетами и фонарями идти в место предполагаемого нахождения грибников.
В 23 часа 52 минуты 28 августа удалось выйти на костёр и заблудившихся. Потерявшиеся люди были обнаружены в 3,5 км. от дороги (если двигаться по прямой), на склоне сопки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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