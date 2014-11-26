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«Ростелеком» построил оптические сети в приморском селе Красный Яр

«Ростелеком» построил оптические сети в приморском селе Красный Яр

Фото: Пресс-служба АО "Ростелеком"

«Ростелеком» подключил к волоконно-оптическим линиям связи село Красный Яр на севере Приморского края. Первыми абонентами, которые получили доступ к телекоммуникационным услугам компании, стали административный центр национального парка «Бикин» и средняя общеобразовательная школа № 15.

В рамках проекта специалисты «Ростелекома» за два месяца проложили 122 км волоконно-оптических линий связи в районном центре Лучегорск и сельских поселениях Верхний Перевал, Ясеневый, Красный Яр. Пропускная способность канала составляет 1 Гб/с.

«Впервые за долгое время перед сотрудниками Приморского филиала встала задача ввести в эксплуатацию ВОЛС с такой значительной протяженностью. Тяжелые погодные условия и рельеф местности добавили сложности в работе. Подключение участка «Лучегорск-Верхний Перевал-Ясеневый-Красный Яр» стало серьезным вызовом для нас, с которым мы успешно справились в обозначенные сроки. В перспективе «Ростелеком» планирует увеличить количество абонентских портов и подключить к оптике домохозяйства Красного Яра, Верхнего Перевала и Ясеневого», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Проведение оптики улучшило качество услуг связи, которые юридические лица района используют в своей работе, и открыло возможности для использования новых IT-предложений. Например, применение технологии VPN (Virtual Private Network – виртуальная частная сеть) позволит организациям создавать корпоративную защищенную сеть и объединять информационное пространство подразделений, которые территориально разрознены.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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