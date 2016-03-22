Участникам ВЭФ доступна собственная погода
Сайт с прогнозом погоды разработали специально для участников ВЭФ. Информация будет доступна на двух языках — русском и английском, — рассказали «Вестям: Приморье» в Примгидромете.
Как сообщает пресс-служба приморских синоптиков, новый сайт появился с целью оперативного и качественного обеспечения официальной гидрометеорологической информацией организаторов и участников форума в период его проведения, а также всех жителей и гостей Владивостока.
Сайт доступен в сети Интернет с 29 августа по адресу http://forumvostok.primgidromet.ru/.
На сайте будут ежедневно публиковаться прогнозы погоды по Владивостоку, острову Русский, проливу Босфор Восточный и городу Артем, рядом с которым расположен аэропорт Кневичи.
Также на сайте можно будет узнать о фактической погоде в местах проведения мероприятий форума и о состоянии загрязнения окружающей среды во Владивостоке и прилегающих акваторий. Для удобства пользователей сайт будет поддерживать две версии – русскую и английскую.
Отдельным блоком на сайте будет выведена экстренная информация о прогнозируемых опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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