Из-за аварий более 150 домов во Владивостоке остались без света

На утро 30 августа из-за аварий на сетях электроснабжения без света осталось 153 дома в разных районах города.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, до 12.00 электричества нет по следующим адресам:

40 лет ВЛКСМ ул., 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21;

50 лет ВЛКСМ ул., 15, 28, 30, 30а, 30-б, 30в, 32;

Вилкова ул., 11, 15, 15-б;

Героев Хасана ул., 4, 6, 10, 12;

Гризодубовой ул., 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 63, 67;

Калинина ул., 4к, 19, 21, 23, 25, 27, 41;

Марины Расковой ул., 1, 2, 2а, 2в, 6;

Полины Осипенко ул., 37;

Полярная ул., 1, 1/4, 4, 5, 7, 9;

Связи ул., 5, 22;

Часовитина ул., 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 25;

Вилкова ул., 37а;

Вязовая ул., 2, 7, 8, 9;

Героев-Тихоокеанцев ул., 16, 20а, 20г, 22;

Запорожская ул., 6;

Интернациональная ул., 61, 65;

Каштановая ул., 11, 13;

Кипарисовая ул., 2, 6, 16;

Коммунаров ул., 14, 32, 35, 36, 39а, 43, 47;

Окатовая ул., 8, 10, 11, 11а, 14, 16, 18, 20;

Олега Кошевого ул., 25, 27;

Слуцкого ул., 16/1, 16а, 19;

Терешковой ул., 3а, 7, 9, 13, 21, 23, 26;

Героев Варяга ул., 7, 11;

Иртышская ул., 36а, 48, 50;

Днепропетровская ул., 18;

Сипягина ул., 28, 30, 32;

Адмирала Горшкова ул., 38, 40;

Анны Щетининой ул., 38, 39;

Лиманная ул., 2, 60, 86;

Сусанина ул., 24;

Александровича ул., 48, 50, 52, 58/1;

Вавилова ул., 4;

Восточный пр-т, 22, 25-б;

Комитетская ул., 17;

Ломаная ул., 3;

Мысовая ул., 7в, 7а, 22;

Разина ул., 6;

Садгородская ул., 29;

СНТ Спутник-2 ул. 35;

Таежная ул. 15;

Волкова ул. 3;

Добровольского ул. 9;

Катерная ул. 7;

Сахалинская ул. 56.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru