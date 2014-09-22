Из-за аварий более 150 домов во Владивостоке остались без света
На утро 30 августа из-за аварий на сетях электроснабжения без света осталось 153 дома в разных районах города.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, до 12.00 электричества нет по следующим адресам:
40 лет ВЛКСМ ул., 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21;
50 лет ВЛКСМ ул., 15, 28, 30, 30а, 30-б, 30в, 32;
Вилкова ул., 11, 15, 15-б;
Героев Хасана ул., 4, 6, 10, 12;
Гризодубовой ул., 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 63, 67;
Калинина ул., 4к, 19, 21, 23, 25, 27, 41;
Марины Расковой ул., 1, 2, 2а, 2в, 6;
Полины Осипенко ул., 37;
Полярная ул., 1, 1/4, 4, 5, 7, 9;
Связи ул., 5, 22;
Часовитина ул., 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 25;
Вилкова ул., 37а;
Вязовая ул., 2, 7, 8, 9;
Героев-Тихоокеанцев ул., 16, 20а, 20г, 22;
Запорожская ул., 6;
Интернациональная ул., 61, 65;
Каштановая ул., 11, 13;
Кипарисовая ул., 2, 6, 16;
Коммунаров ул., 14, 32, 35, 36, 39а, 43, 47;
Окатовая ул., 8, 10, 11, 11а, 14, 16, 18, 20;
Олега Кошевого ул., 25, 27;
Слуцкого ул., 16/1, 16а, 19;
Терешковой ул., 3а, 7, 9, 13, 21, 23, 26;
Героев Варяга ул., 7, 11;
Иртышская ул., 36а, 48, 50;
Днепропетровская ул., 18;
Сипягина ул., 28, 30, 32;
Адмирала Горшкова ул., 38, 40;
Анны Щетининой ул., 38, 39;
Лиманная ул., 2, 60, 86;
Сусанина ул., 24;
Александровича ул., 48, 50, 52, 58/1;
Вавилова ул., 4;
Восточный пр-т, 22, 25-б;
Комитетская ул., 17;
Ломаная ул., 3;
Мысовая ул., 7в, 7а, 22;
Разина ул., 6;
Садгородская ул., 29;
СНТ Спутник-2 ул. 35;
Таежная ул. 15;
Волкова ул. 3;
Добровольского ул. 9;
Катерная ул. 7;
Сахалинская ул. 56.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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