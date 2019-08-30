Сильный дождь с грозой - за ночь во Владивостоке выпало 62 мм осадков
Минувшей ночью, под влиянием высотного центра, в южной половине Приморья отмечались дожди. Сильные грозовые ливни локального характера прошли во Владивостоке (от 50 до 62 мм) и в Ольге (57 мм), на остальной территории небольшие и умеренные дожди, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
Днем 30 августа погоду в Приморье продолжит определять высотный центр. В крае дождь, местами сильный, в отдельных районах очень сильный. Гроза. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +19...+24°C.
Во Владивостоке облачно, дождь сохранится, временами очень сильный дождь. Гроза. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +18...+20°C.
Напомним, что в Приморье продолжает действовать штормовое предупреждение, согласно которому, 30 августа во Владивостоке и на большей территории края ожидается сильный дождь с количеством 15–49 мм за 12 часов и менее, местами очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, а также сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее).
Во Владивостоке на утро 30 августа, подтоплен ряд дорог. Море воды скопилось в районе остановки Амурский залив и торгового центра "Седанка Сити". Видео прислали на Whatsapp редакции "Вести: Приморье".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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