Сильный дождь с грозой - за ночь во Владивостоке выпало 62 мм осадков

Минувшей ночью, под влиянием высотного центра, в южной половине Приморья отмечались дожди. Сильные грозовые ливни локального характера прошли во Владивостоке (от 50 до 62 мм) и в Ольге (57 мм), на остальной территории небольшие и умеренные дожди, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Днем 30 августа погоду в Приморье продолжит определять высотный центр. В крае дождь, местами сильный, в отдельных районах очень сильный. Гроза. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +19...+24°C.

Во Владивостоке облачно, дождь сохранится, временами очень сильный дождь. Гроза. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +18...+20°C.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать штормовое предупреждение, согласно которому, 30 августа во Владивостоке и на большей территории края ожидается сильный дождь с количеством 15–49 мм за 12 часов и менее, местами очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, а также сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее).

Во Владивостоке на утро 30 августа, подтоплен ряд дорог. Море воды скопилось в районе остановки Амурский залив и торгового центра "Седанка Сити". Видео прислали на Whatsapp редакции "Вести: Приморье".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]