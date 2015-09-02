Запрет на полеты беспилотников введен во Владивостоке

В Дни пятого Восточного экономического форума воздушное пространство над Владивостоком будет закрыто для беспилотников. Во время проведения международного форума введены временные ограничения на полеты в радиусе 200 километров от аэропорта Владивосток на высоте от 0 до 8250 метров от уровня моря, сообщил "Вестям:Приморье" начальник аэродрома диспетчерского центра ФГУП Госкорпорации по организации воздушного движения Юрий Кулагин.

Нарушителей режима ждет штраф в размере от 2 до 500 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru