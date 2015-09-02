Новости Общество Видео Происшествия Политика

Сегодня, 11:28
 

Запрет на полеты беспилотников введен во Владивостоке

В Дни пятого Восточного экономического форума воздушное пространство над Владивостоком будет закрыто для беспилотников. Во время проведения международного форума введены временные ограничения на полеты в радиусе 200 километров от аэропорта Владивосток на высоте от 0 до 8250 метров от уровня моря, сообщил "Вестям:Приморье" начальник аэродрома диспетчерского центра ФГУП Госкорпорации по организации воздушного движения Юрий Кулагин.

Нарушителей режима ждет штраф в размере от 2 до 500 тысяч рублей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря