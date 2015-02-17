Метеосайты сообщили о новой угрозе для Владивостока
В следующую пятницу, 6 сентября, в последний день работы V Восточного экономического форума на Владивосток может выйти циклон с Южного моря.
Согласно предварительным данным интерактивной карты погоды windy.tv, осадки в столице Приморья начнутся в ночь на 6 сентября, а самый сильный дождь - не менее 10 мм за 3 часа пойдет с 9 до 12 часов дня.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что в августе во Владивостоке выпало 400 мм осадков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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