Охоту запретят в четырех муниципалитетах Приморья на время ВЭФ

Все виды охоты будут запрещены с 1 по 7 сентября в четырех муниципалитетах Приморья, - сообщили в пресс-службе администрации края. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко.

По информации департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края, охота будет запрещена в Надеждинском, Хасанском, Шкотовском районах и в Артеме.

«Для обеспечения безопасности объектов государственной охраны во время проведения пятого Восточного экономического форума запрещены все виды охоты с 1 по 7 сентября», – уточнили в ведомстве.

Напомним, ВЭФ-2019 пройдет 4-6 сентября на острове Русский. Ежегодно мероприятие проводится во Владивостоке согласно Указу Президента России Владимира Путина.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]