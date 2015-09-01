Охоту запретят в четырех муниципалитетах Приморья на время ВЭФ
Все виды охоты будут запрещены с 1 по 7 сентября в четырех муниципалитетах Приморья, - сообщили в пресс-службе администрации края. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко.
По информации департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края, охота будет запрещена в Надеждинском, Хасанском, Шкотовском районах и в Артеме.
«Для обеспечения безопасности объектов государственной охраны во время проведения пятого Восточного экономического форума запрещены все виды охоты с 1 по 7 сентября», – уточнили в ведомстве.
Напомним, ВЭФ-2019 пройдет 4-6 сентября на острове Русский. Ежегодно мероприятие проводится во Владивостоке согласно Указу Президента России Владимира Путина.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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