Анонс на 1 сентября
С 1 по 7 сентября все виды охоты запрещены в Надеждинском, Хасанском, Шкотовском районах и в Артеме.
1 сентября в 15.00 в Пушкинском театре ДВФУ (Пушкинская, 27) - выставка «Возвращение. Долгий путь домой» художницы Александры Азовцевой.
1 сентября с 11.00 до 13.00 на Центральной площади Владивостока — торжественное открытие автопробега ретро-машин, который пройдет в Приморье с 1 по 5 сентября по маршруту Владивосток – Уссурийск – Покровка – Черниговка – Спасск-Дальний – Кировка – Дальнереченск.
1 сентября состоится «Музыкальный пикник на форте Поспелова», приуроченный к юбилею Владивостокской крепости.
1 сентября в 12.00 в ТЦ "Черемушки" во Владивостоке - празднование Дня знаний.
1 сентября в 12.00 в бухте Лазурная на пляже Шамора - чемпионат по метанию гаджетов.
1 сентября с 12.00 до 13.00 в библиотеке № 7 Владивостока (ул. Калинина, 281) – беседа-презентация у книжной выставки «Война. Книга. Поколение».
1 сентября - День знаний.
1 сентября - День нефтяника.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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