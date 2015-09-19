Анонс на 1 сентября

С 1 по 7 сентября все виды охоты запрещены в Надеждинском, Хасанском, Шкотовском районах и в Артеме.

1 сентября в 15.00 в Пушкинском театре ДВФУ (Пушкинская, 27) - выставка «Возвращение. Долгий путь домой» художницы Александры Азовцевой.

1 сентября с 11.00 до 13.00 на Центральной площади Владивостока — торжественное открытие автопробега ретро-машин, который пройдет в Приморье с 1 по 5 сентября по маршруту Владивосток – Уссурийск – Покровка – Черниговка – Спасск-Дальний – Кировка – Дальнереченск.

1 сентября состоится «Музыкальный пикник на форте Поспелова», приуроченный к юбилею Владивостокской крепости.

1 сентября в 12.00 в ТЦ "Черемушки" во Владивостоке - празднование Дня знаний.

1 сентября в 12.00 в бухте Лазурная на пляже Шамора - чемпионат по метанию гаджетов.

1 сентября с 12.00 до 13.00 в библиотеке № 7 Владивостока (ул. Калинина, 281) – беседа-презентация у книжной выставки «Война. Книга. Поколение».

1 сентября - День знаний.

1 сентября - День нефтяника.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]