Приморские ученые впервые получили в заводских условиях молодь тихоокеанской устрицы

Специалисты ТИНРО впервые на Дальнем Востоке получили в заводских условиях молодь тихоокеанской устрицы. Научное достижение было сделано в инновационном научно-производственном центре марикультуры на острове Попова, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТИНРО-центр.

ИНПЦ на Попова - это долгожданный научный проект, над созданием которого работали ведущие специалисты института с привлечением проектных и строительных организаций. Центр рассчитан на проведение научных исследований, а также на получение посадочного материала наиболее важных для отечественной марикультуры объектов: морские водоросли, моллюски и иглокожие. Один из цехов предназначен для выращивания рассады морской капусты, второй – для получения молоди трепанга и моллюсков. Плановые мощности цехов позволят выращивать до 10 млн экземпляров молоди трепанга и рассады морской капусты на 100 га морских плантаций.

«Самое важное, что нам удалось создать устойчивую, работоспособную комплексную схему функционирования центра – от отопительно-нагревательных систем до линии производства корма. Мы смогли сформировать комфортные условия жизнедеятельности как для производителей, так и для молоди, поэтому сейчас перед нами открыто целое поле для проведению научных исследований и экспериментов», – рассказал ведущий научный сотрудник ТИНРО Геннадий Курганский.

Цех для получения молоди трепанга оснащен системой водоподготовки и бассейнами общим объемом 400 м³, комплексом для выращивания кормовых микроводорослей и другим необходимым оборудованием. Цех получения молоди трепанга разделен на отделения для производителей, выращивания личинок, выращивания молоди, водоподготовки и выращивания микроводорослей и научные лаборатории. В нем установлено более 70 бассейнов и ванн для текущей работы и около 50 для научных экспериментов. Комплекс устройств обеспечивает температурный режим в бассейнах, очистку и стерилизацию воды. Специальные трубы подают очищенную воду и необходимый для аэрации воздух. Здесь трепанг будет выращиваться на специальном субстрате на газовых сетках либо на кассетах.

В одной из лабораторий для нереста размещены 4 специальные емкости, где размещаются производители, от которых получается потомство. В этих бассейнах есть возможность менять температурный режим, что делает их пригодными для воспроизводства самых разных объектов, будь то трепанг или устрица.

Для питания молоди выращиваются специальные микроводоросли. Эти разноцветные емкости – это различные типы микроводорослей, которыми на разных этапах жизненного цикла питается молодь. Пища подается сразу в резервуары с ней через технологические отверстия, причем эта схема была было внедрена учеными уже в процессе работы.

Основной задачей центра марикультуры в первую очередь является разработка заводских технологий для искусственного воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов. «До сих пор их отсутствие сдерживало развитие аквакультуры на Дальнем Востоке и вынуждало работать с иностранцами и даже ввозить посадочный материал из-за рубежа, – комментирует главный научный сотрудник ТИНРО Галина Гаврилова. – Однако учитывая скромные показатели реализации аквакультуры за последние годы, трудно однозначно судить о том, насколько успешно схемы работы с Поднебесной прижились на российской земле».

Культивированием тихоокеанской устрицы в Приморье занимаются уже несколько лет, однако для выращивания предприятия брали уже готовый природный спат (молодь двустворчатых моллюсков). Ученым же удалось провести нерест устрицы в искусственных условиях, так что теперь процесс получения жизнестойкой молоди устрицы уже не будет зависеть от капризов погоды.

«Это у нас первый экспериментальный проект. В течение месяца личинки устрицы будут доращиваться до жизнестойкой молоди здесь на заводе, потом мы планируем вывесить ее на коллектора в море, – рассказывает заведующий лабораторией воспроизводства беспозвоночных Игорь Сухин».

Цех получения рассады ламинарии японской немного меньше. Он включает модуль водоподготовки и три вырастных модуля с оборотной системой водоснабжения и бассейнами по 30м³ каждый, где будет происходить получение зооспор и выращивание рассады ламинарии японской. Мощные тепловые насосы обеспечивают охлаждение морской воды, подаваемой в ванны с выращиваемой рассадой, над которыми создается высокая освещенность. Светодиодные светильники обеспечивают близкий к солнечному спектр света. Задача цеха – обеспечение посадочным материалом процесса выращивания ламинарии в заливе Петра Великого.

Основная проблема для культивирования ламинарии японской в крае - нехватка посадочного материала. Она связана с сокращением природных полей этой водоросли в традиционных промысловых районах. В настоящее время разработаны технологии восстановления полей ламинарии. При этом не последнюю роль играет заводское получение посадочного материала, что и будет решаться в данном центре.

Еще одним интересным направлением научной марикультурной деятельности в перспективе станут работы в области селекции беспозвоночных. Задачей ученых станет выведение молоди с заданными свойствами – более быстрым темпом роста, повышенной массой выхода полезной продукции, сокращением срока достижения товарной массы. Этих беспозвоночных можно будет использовать только в аквакультурных целях, для обеспечения отечественных хозяйств посадочным материалом.

В рамках Восточного экономического форума на ИНПЦ на острове Попова будет проходить День открытых дверей – высокопоставленным чиновникам и другим гостям расскажут об актуальных задачах науки в области марикультуры и перспективах работы центра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]