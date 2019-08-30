800 тонн бензина в сутки. Примерно такой объем топлива поставляет на заправки и частным компаниям по всему краю Вольно-Надеждинская нефтебаза. Она - первая на Дальнем Востоке - реализовала целевую программу по автоматизации измерений и контролю качества продукции. Впервые журналисты побывали на закрытом объекте.

Двадцать цистерн по 60 тонн каждая ежедневно приходят сюда. Именно в Вольно-Надеждинск поступают нефтепродукты с заводов «Роснефти». Для обеспечения топливного рынка Приморья эта нефтебаза имеет большое значение. За качеством продукции здесь всегда тщательно следили, а сейчас на помощь пришли цифровые технологии. Каждую партию проверяют в испытательной лаборатории. Основные показатели: плотность продукта, фракционный состав и содержание серы. Сектор контроля качества, как и само предприятие, работает круглосуточно. Пробы берут не только при поступлении топлива, но и отслеживают каждую заправочную станцию «Роснефти» в крае.

Елена Процко, руководитель сектора контроля качества ООО «РН-Востокнефтепродукт»: «Плюс показатели, которые контролируются периодически: концентрация бензола, ароматических, олефиновых углеводородов».

В результате модернизации вышли на новый технологический уровень базы и возросла эффективность ее работы. Установили новые насосы, которые качают топливо из железнодорожных цистерн в современные емкости для хранения. Бензин и дизель заливают в пять резервуаров, каждый вмещает до тысячи кубометров. Они оборудованы автоматическими датчиками контроля объема продукта и расходомерами.

Руслан Колбиев, директор Вольно-Надеждинской нефтебазы ООО «РН-Востокнефтепродукт: «По всему периметру нефтебазы и на резервуарном парке установлены датчики концентрации, которые в случае уловления паров, они автоматически прекращают налив. Задвижки автоматически закрываются и насосы выключаются».

Внутри резервуаров установлены плавающие понтоны, которые практически полностью сокращают количество испарений и поддерживают качество продукта.

Ежедневно здесь наполняют более 20 бензовозов. Чтобы ускорить процесс загрузки машины, нефтебаза использует передовое автоматическое оборудование так называемого, нижнего налива. Впереди дорога на заправки во все, даже самые дальние, уголки края. «Роснефть» инвестирует в модернизацию нефтебазового хозяйства и развитие сети АЗС для наиболее полного удовлетворения потребностей жителей и предприятий Приморья и других регионов Дальнего Востока в качественных нефтепродуктах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]