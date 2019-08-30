Американского дипломата восхитило поведение жителей Владивостока (фото)
Новый генеральный консул США во Владивостоке Луис Кришок прокомментировал ситуация с аномальными ливнями во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье". На официальной странице владивостокского Генконсульства США американский дипломат написал:
«После моего вступления в конце июля в должность Генконсула США во Владивостоке, я каждый день провожу встречи, знакомясь с городом и людьми. И почти каждый раз я слышу: «Такого августа во Владивостоке никогда не было!» Мы, американцы, очень хорошо понимаем, что испытывают сейчас жители региона - совсем недавно жители столицы США говорили то же самое про июль. На Вашингтон обрушились ливни, которые побили все рекорды, и обитатели Округа Колумбия снимали и размещали в соцсетях фотографии и видео, которые очень напоминают сцены на улицах Владивостока (кликните на идущую ниже ссылку). Меня восхищает, как держатся перед лицом стихии жители Вашингтона и Владивостока! Мы, работники Генконсульства США, вместе со всеми вами переживаем непогоду и ждем солнечных дней. Наши мысли сейчас, как и ваши, обо всех дальневосточниках, дома, имущество и урожай которых страдают от удара стихии. Будем осторожны и осмотрительны во время этой чрезвычайной ситуации. Перемены к лучшему обязательно будут. Как гласит американская поговорка, Behind every cloud there is a silver lining - За каждой тучей скрывается светлая полоса».
Ранее "Вести:Приморье" сообащли, что в августе 2019 года во Владивостоке выпали аномальные 500 мм осадков, что составляет три месячные нормы. Также сообщалось, что "фанат команды Александра Овечкина возглавит Генконсульство США во Владивостоке".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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