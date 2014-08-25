Отстрелялись: 1179 образовательных учреждений края благополучно прошли "приемку"
Все образовательные учреждения Приморского края прошли приемку Госпожнадзором к новому учебному году, — об этом «Вестям: Приморье» сообщили в администрации края.
По информации специалистов краевого департамента образования и науки, всего в Приморье функционируют 1 179 образовательных организаций: 514 школ, 511 детских садов, 30 колледжей, подведомственных департаменту, 25 центров содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одна образовательная организация со специальным наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением», 97 муниципальных и одна краевая организация допобразования.
«На подготовку организаций к новому учебному году и на обеспечение учебного процесса в 2019 году было выделено 3,2 миллиарда рублей. На эти средства проведены ремонт и реконструкция зданий, обеспечена пожарная безопасность, приведено в норму санитарно-эпидемиологическое состояние, проведены антитеррористические мероприятия», – сообщили в ведомстве.
Напомним, что за парты 2 сентября сядут 200,9 тысячи учеников, а дошкольные образовательные учреждения примут 86,5 тысяч воспитанников.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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