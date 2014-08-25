Новости Общество

Сегодня, 10:10
 

Отстрелялись: 1179 образовательных учреждений края благополучно прошли "приемку"

Отстрелялись: 1179 образовательных учреждений края благополучно прошли "приемку"

Фото: Администрация ПК

Все образовательные учреждения Приморского края прошли приемку Госпожнадзором к новому учебному году, — об этом «Вестям: Приморье» сообщили в администрации края. 

По информации специалистов краевого департамента образования и науки, всего в Приморье функционируют 1 179 образовательных организаций: 514 школ, 511 детских садов, 30 колледжей, подведомственных департаменту, 25 центров содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одна образовательная организация со специальным наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением», 97 муниципальных и одна краевая организация допобразования.

«На подготовку организаций к новому учебному году и на обеспечение учебного процесса в 2019 году было выделено 3,2 миллиарда рублей. На эти средства проведены ремонт и реконструкция зданий, обеспечена пожарная безопасность, приведено в норму санитарно-эпидемиологическое состояние, проведены антитеррористические мероприятия», – сообщили в ведомстве.

Напомним, что за парты 2 сентября сядут 200,9 тысячи учеников, а дошкольные образовательные учреждения примут 86,5 тысяч воспитанников.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря