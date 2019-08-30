Экстренный спуск воды затопил 2 этажа ТРК "Седанка Сити"

Сегодня, 30 августа, во Владивостоке затопило первый и второй этажи, а также парковку торгово-развлекательного комплекса «Седанка Сити». "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на vl.ru.

Представители ТРК винят в случившемся сотрудников МЧС, которые, по их словам, без предупреждения убрали разделительные блоки с федеральной трассы, из-за чего потоки воды хлынули прямо в помещения. Сейчас торговый центр работает в штатном режиме, а арендаторы подсчитывают ущерб и готовятся подавать иск.

Как сообщили в отделе маркетинга «Седанка Сити», инцидент случился в 06:50. По информации торгового центра, сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю без предупреждения убрали разделительные блоки с федеральной трассы, установленные вдоль дороги немного выше ТРК, чтобы освободить от воды проезжую часть. В результате скопившиеся за сутки потоки воды от ливневого дождя хлынули вниз – прямо к парадному входу в торговый центр.

Затопленными оказались первый и второй этажи. Вода успела подтопить бутики арендаторов, нанести ущерб товару и имуществу работников. В числе пострадавших – гипермаркет одной из известных приморских сетей.

Теперь сотрудники торгово-развлекательного комплекса уже откачали воду. В ТРК прибыли сотрудники полиции. Собственники и арендаторы подсчитывают сумму нанесенного имущественного ущерба и упущенной выгоды, так как многие продавцы не смогли открыть бутики и начать продажи. Пострадавшая сторона намерена обращаться к юристам для того, чтобы добиться компенсации за нанесенный вред.

«До циклона мы подготовились. Провели очистку всех ливневок, но на такой резкий и мощный поток наша система была не рассчитана», - прокомментировали в ТРК «Седанка Сити».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю объяснили, что спасатели в данной ситуации лишь оказывали содействие дорожным и коммунальным службам в ликвидации последствий удара циклона по плану восстановительных работ. Искусственные «проборы» в таких случаях необходимы, чтобы слить воду с тех участков, где ее не должно быть.













Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Ваше отношение к ситуации с затоплением ТРК "Седанка Сити": - претензии ТРК "Седанка Сити" безосновательны, во Владивостке введен режим ЧС, МЧС действуют в интересах безопасности граждан - руководству ТРК "Седанка Сити" стоило заранее подумать о страховании от ЧС, тогда бы все убытки можно было компенсировать страховкой - претензии обоснованы, спасая одних, МЧС нанесла убытки другим - нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

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