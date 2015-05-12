Брата лох-несского чудовища «запечатлели» на набережной Владивостока альтернативные СМИ

К середине сентября Владивосток превратится в подводную обитель морских тварей, — такое громкое заявление сделало информационное агентство «Версия», специализирующееся на материалах об НЛО и монстрах. Об этом сообщают «Вести: Приморье».

По информации агентства, «на одну из набережных Владивостока наводнение принесло удивительное животное. Двухметровое существо обнаружили местные жители рано утром. Все очевидцы указывают на то, что зверь напоминал Лох-несское чудовище. У него была повреждена брюшная полость. Животное источало неприятный рыбный запах. Коммунальные службы города сработали моментально. К 8 утра загадочного обитателя океана увезли в неизвестном направлении, но его снимки попали в Сеть, по крайней мере, об этом сообщают некоторые местные жители в интернете», — утверждается в статье.

Автор материала не называет ни одного адреса, ссылается на некий «Дальневосточный союз криптозоологов», футурологов, сейсмологов, «официальных биологов и палеонтологов», не называя при этом ни одной фамилии.

Также в сообщении указывается, что «на Приморье 30 или 31 июля обрушится гигантская волна, которая затопит Дальний Восток России вглубь на 40-50 км. Появление такого цунами вызвано мощным землетрясением у берегов Японии. После него, как сообщают сейсмологи, образовался разлом на дне, спровоцировавший волны, высотой до 100 м. Криптозоологи считают, что этот разлом потревожил плезиозавров, которые спасаясь от шторма, подплыли к берегам Владивостока. Одна из таких рептилий получила повреждение и не успела уйти с отливом».

Тем не менее, в конце сообщения автор успокоил владивостокцев, отметив, что «метеорологи призывают жителей Приморья не паниковать. Никаких аномалий в океане на данный момент не наблюдается».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]